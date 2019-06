Skočte do prázdnin ve Zlíně

Zveme vás 23. června 2019 od 13 hodin do parku Komenského ve Zlíně. Konat se tam bude akční a kreativní odpoledne pro děti a mládež nazvané Skoč do prázdnin. Aktivity jsou vhodné pro děti od sedmi let.



Poslední školní týden před letními prázdninami přímo vybízí k akci venku. Škola už nevyžaduje přípravu na vyučování, a tak se otvírá prostor volný čas využít dobrou zábavou. A právě takovou najdete v našem Akčním a kreativním odpoledni, kde můžete rovnýma nohama skočit do prázdnin. Nabízíme vám vyzkoušet si mnoho zajímavých věcí, které jste možná ještě nezkusili. Nabídka je opravdu pestrá:



Graffiti jam – vyzkoušej sám svůj nápad nebo sleduj umění „profi“ writera. Spreje k dispozici na místě.

Žonglovací workshop – pro začátečníky i pokročilé, kteří by se rádi naučili nové triky. Pomůcky k žonglování zapůjčí.

Stolní fotbálky – předveď, jak jsi dobrý, nebo vyzkoušej jen tak pro zábavu.

Slackline – vyzkoušej moderní provazochodectví – balancování na tenkém popruhu.

Relaxační koutek – prostor pro odpočinek a zklidnění.

Bubnování – společné bubnování na djembe bubínky pod vedením lektora.

Šifrovačka – pro ty, kdo rádi luští.

Drogový kufr – díky této názorné pomůcce se dozvíte, jak jednotlivé drogy vypadají a jak jsou zneužívány. Kufr obsahuje atrapy drog, které jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů.

Opilecké brýle – vyzkoušej účinky zhoršených schopností – snížení pozornosti, zpoždění reakcí, zmatenost, změna vnímání vzdálenosti, špatný úsudek a rozhodování, poruchy motorické koordinace.



Odpoledne vyvrcholí v 17 hodin na pódiu za Klubem 204 koncertem kapely SYMPL.