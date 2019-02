Škoda meeting Zlín se koná v sobotu 22. září 2018 od 15 do 18 hodin

Již 4. setkání všech majitelů vozidel zn. Škoda do r. v. 1994 se uskuteční v Patriot campu na Držkové. Těšit se můžete na orientační závod, soutěž o nejhezčí auto srazu a hlavním bodem programu se stane společná vyjížďka všech účastníků zakončená na náměstí Míru ve Zlíně, kde budou všechna auta vystavena od 16 do zhruba 18 hodin. Tak neváhejte a než zase začne zima vytáhněte svou Škodovku z garáže a přijeďte do Držkové. Registrace probíhá zde:

PROGRAM V PATRIOT CAMPU DRŽKOVÁ

8 hodin: otevření areálu, příjezd účastníků

10 hodin: komentovaný start orientační jízdy

13 hodin: návrat účastníků zpět do kempu, hlasování o nejhezčí auto, občertsvení v místní restauraci

15 hodin: vyhlášení výsledků, odjezd na společnou vyjížďku

16 hodin: vystavení všech vozů na náměstí Míru ve Zlíně

18 hodin: konec akce, odjezd účastníků

Pořadatelé: Martin Hrabčík, Radim Švub a Tomáš Slovák