Nenechte si ujít Slavnosti pivovaru Malenovice. Konají se v sobotu 15. června, jedná se už o čtvrtý ročník.

"Od 12 do 23 hodin můžete ochutnat 25 druhů čepovaného piva nejen z Malenovic, pro celiaky bude připraveno čepované bezlepkové pivo, dále budou dobroty z udírny, bramboráky, palačinky a další. Nebude chybět ani káva, nealko a zmrzlina. Malí návštěvníci si budou moci zadovádět na atrakcích. Nebudou chybět ani prohlídky pivovaru a vystoupí řada hudebních skupin. Přijede i klub "péráků". To vše v areálu firmy VLW v Malenovicích pod hradem a v pivovaru Malenovice," zvou pořadatelé.

Program:

12 –16 hodin - prohlídky pivovaru

13 – 22.30 hodin - vystoupí: ZUŠ Malenovice (B.P.M. 2018 a No Band), Minami, Premier, Reggay, Šamat

tombola

Vstupné: předprodej 80 Kč v pivovaru Malenovice do 14. 6. 2019 (Žleby 95, Malenovice), na místě 100 Kč, snížené 50 Kč, děti do 15 let zdarma.

Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny.