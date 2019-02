Slavnostní Medové odpoledne ve Štítné nad Vláří

Už 14. ročník akce Medové odpoledne se koná ve Štítné nad Vláří v sobotu 27. října. Letos bude ve znamení oslav vzniku Československa a návštěvníci se mohou těšit na medové produkty, spoustu ochutnávek a především na velice pestrý doprovodný program.

Vše vypukne ve 14 hodin slavnostním zasazením památeční lípy, jako vzpomínky na 100leté výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní akt, který bude doprovázet dechová hudba a také vystoupení zástupců obcí, se uskuteční za aktivní podpory spolku hasičů, myslivců, skautů, včelařů, zahrádkářů a především široké veřejnosti z okolí, u které je tato tradiční akce velmi oblíbená.

“V letošním roce si připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky – a osmadvacátý říjen je náš největší státní svátek, který by neměl nikdy zevšednět. Lípa srdčitá je připomínkou této historické události. Lípy byly a jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti, a lipový list je rovněž symbolem nás, včelařů. V historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a my budeme rádi, když tomu tak bude i do budoucna,” říká Alois Tarabus, předseda Spolku včelařů ve Štítné, kteří akci společně se štítenskými zahrádkáři tradičně pořádají s tím, že si letos velmi cení i účasti mnoha dalších spolků obcí, které se do akce také zapojily.

Ochutnávka medů, slivovice i včelí tombola

Po zaznění československé hymny se akce přesune do kulturního domu ve Štítné nad Vláří, kde organizátoři připravili velkou včelařskou a také zahrádkářskou výstavu plnou ovocných i zeleninových výpěstků i krásných květinových aranžmá. Na ní bude možné ochutnat a porovnat jednotlivé druhy medů (květový, akátový, lipový, lesní, pastovaný a jiné), medovin, jablečného moštu a nebude chybět ani populární košt slivovice. Účastníci akce tu najdou inspiraci pro pečení medového pečiva, které zde bude vystavené, a pro zájemce budou připraveny i perníčky k vlastnoručnímu zdobení. Příjemným překvapením a zábavou pak jistě bude také včelí tombola obsahující přírodní nebo včelí produkty. K vidění budou i živé včely ve skleněném úle, zájemci si budou moct vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku a mnohé další aktivity.

Již tradičně vystoupí se svým programem taneční soubor Javorníček, kulturní pásmo si připravily také děti z mateřské školy a ty větší vystaví svá díla v soutěži výtvarných prací Světem včel. Příjemnou atmosféru bude po celé odpoledne dokreslovat cimbálová muzika Klobučan, s níž si návštěvníci mohou zazpívat i zatancovat.