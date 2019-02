Slovenská legenda Inekafe vystoupí na 59. Zlín Film Festivalu

Slovenská punkrocková kapela Inekafe to rozjede na 59. ročníku Zlín Film Festivalu. Bratislavské trojici bude patřit koncertní zóna ZFF v neděli 26. května 2019 od 19:00 hodin. Jedna z nejpopulárnějších slovenských skupin píše svou spletitou historii už od roku 1995, má na svém kontě 13 alb a k jejím největším hitům patří skladby Ráno, Záverečná nebo Ružová záhrada. Zlínskému festivalovému publiku se tato energická kapela představí poprvé a rozhodně to bude stát za to. Až do konce roku je možné zakoupit vstupenky za výhodnější cenu. Cena vstupného do 31. 12. 2018 je 199 Kč, běžná cena od 1. 1. 2019 je 249 Kč. Cena zahrnuje i vstup na navazující projekci letního kina. Zakoupíte online zde: https://shop.zlinfest.cz/produkt/499-696-inekafe