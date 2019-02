Slow Fashion Restart ve Zlíně

Přijďte ve středu 26. 9. do parku Komenského ušít si kousky ze zbytků látek a starého oblečení. Tentokrát se zaměříme na textilní recyklaci do domácnosti a tak si z návštěvy můžete odnést pytlíčky ze záclon a domů to vzít rovnou přes bezobalový obchod nebo tržnici. Můžete si vyzkoušet ušít jednoduché a originální tašky nebo povlaky na polštáře. Nebo nám sami přijďte ukázat, co všechno se dá ještě ušít ze zbytků látek a starého oblečení.

Čas konání: 14 -19 hodin