Sbor dobrovolných hasičů Kašava pořádá nábor mladých hasičů od šesti let. Co vás čeká? Seznámení s hasičskou technikou, základy zdravovědy, dodržování zásad bezpečnosti, hry na orientaci v terénu, mnoho dalších her a také spousta zábavy. První informativní schůzka proběhne v sobotu 4. 11. 2017 v 16 hodin v hasičské zbrojnici. Přihlásit své děti můžete na telefonním čísle 608 857 763.