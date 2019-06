Strašidelná prohlídka hradu Lukova

Spolek přátel hradu Lukova zve na Strašidelnou prohlídku hradu. Těšit se můžete na ohňovou show v podání Boca Fuego či skupinu historického šermu Solutus. Koná se v sobotu 29. června 2019 od 17 hodin. Vstupné: 80 Kč, dítě 6–14 let 60 Kč.

Prohlídky hradu budou probíhat ve 20 minutových intervalech dle velikosti skupiny. Děti do 10 let (do 140 cm), kteří přijdou ve strašidelném kostýmu, mají vstup zdarma. Baterku a dobré boty s sebou.

"Rezervace vstupenek na www.hradlukov.cz. Omezený počet vstupenek bude ke koupi i na místě. K zakoupení budou také upomínkové předměty i občerstvení," vzkazují pořadatelé.

Své pejsky nechejte doma. Při prohlídce nebudou vpuštěni do hradu.