Svatováclavské kachní menu v restauraci Schodky

Restaurace Schodky v Tlumačově zve v pátek na státní svátek a po celý víkend na SVATOVÁCLAVSKÉ KACHNÍ MENU

V nabídce najdete:

*** Hustá kachní polévka s masem, kořenovou zeleninou a bylinkovým kapáním

*** Konfitované kachní stehno s kysaným tlumačovským bílým zelím a sladkým červeným zelím, variací domácích knedlíků a kachní šťávou

*** Smetanové créme brulée z pravé vanilky s karamelovou krustou a čerstvým ovocem.

Restaurace doporučuje udělat si rezervaci na tel. čísle 573 035 008 nebo www.schodky.cz.

Svatováclavskou kachnu nabízejí v pátek po celý den, v neděli pak pouze do vyprodání.

Otevírací doba:

- v pátek 28. 9. od 11 do 20 hodin

- v sobotu 29. 9. od 11 do 18 hodin

- v neděli 30. 9. od 11 do 17 hodin