Tip nejen pro ženy: Výstava kamélií v kroměřížské Květné zahradě

Na výstavě kamélií budete moci obdivovat vzácné kvetoucí keře a stromy kamélií v nápaditém a stylovém aranžmá na téma klasického tance a karnevalových radovánek minulosti. Různorodé mladé kamélie včetně návodu na pěstování můžete na výstavě také zakoupit. Těšit se můžete i na komentované prohlídky, na nichž se dozvíte mnoho informací z kulturní historie kamélií, odkud kamélie pocházejí, jak a kdy se dostaly do Evropy, zda voní a co vše potřebují k tomu, aby vás mohly potěšit i doma, výtvarné dílny pro děti i dospělé, projekce filmu o sjednocení Číny a další.

Výstava je otevřena od 22. února do 31. března, a to denně od 9 do 16 hodin.

V blízkosti Květné zahrady v Kroměříži je parkoviště.

Výstava se koná ve Velkém skleníku v Květné Zahradě v Kroměříži (Gen. Svobody, 1192/39 Kroměříž).

Vstupné 90 Kč dospělí, 60 Kč senioři, děti a studenti, rodinné vstupné 230 korun. Vstup na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady.