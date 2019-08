Tip z Kroměřížska: Čau prázdniny aneb zábava pro celou rodinu

Nenechte si ujít akci nazvanou Čau prázdniny aneb zábava pro celou rodinu.

KDY: 31. srpna od 10 hodin

KDE: areál výstaviště v Kroměříži

Den plný zábavy, muziky a skvělých zážitků. Zakončení prázdnin v bombastickém stylu. Těšit se můžete na hudební vystoupení pro děti i celou rodinu, kouzelnickou show, desítky vnitřních i venkovních atrakcí, pohádkový les, tvořivé dílničky, kolotoče, parkourovou exhibici, sportovní vyžití a mnoho dalšího. Vystoupí: JAROSLAV UHLÍŘ, JAKUB DĚKAN, MAXÍCI, BABY BAND, VÁCLAV UPÍR KREJČÍ, imitátor VÁCLAV FALTUS, ABBA STARS Revival a další.

PROGRAM

STAGE I.

13:00 – 14:00: BABY BAND (projekt FÍHA TRALALA)

15:00 – 16:00: LUMPÍNA

17:00 – 18:00: tanečník JAN ONDER (znáte ze Stardance)

19:00 – 20:00: JAROSLAV UHLÍŘ

21:00 – 22:00: ABBA STARS Revival

STAGE II.

12:00 - 13:00: UPÍR KREJČÍ, zpěvačka Karolína Stiborová a děti z dětského domova Moravská Třebová

14:00 – 15:00: hudební trio Inka Rybářová, Míša Talpová a Ondra Mandík

16:00 – 17:00: JAKUB DĚKAN, Jiří Spilka a děti z dětského domova Česká Lípa

18:00 – 19:00: kouzelnická show Aleše Krejčího a imitátor VÁCLAV FALTUS

20:00 – 21:00: hudební skupina MAXÍCI a ohnivá show Petra Dragouna Kozáka

Vstupné: základní - 200 Kč, dítě (do 15 let) - 50 Kč, držitelé ZTP/P - zdarma i s doprovodem, děti do 2 let - zdarma

Vstupenky budou k zakoupení i na místě v den festivalu.