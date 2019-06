Tip z Kroměřížska: Muzeum hraček v Hulíně

Přijďte se podívat do Muzea hraček v Hulíně.

Kdy: celoročně středa 15.-17.30 hodin, neděle 14.-16.30 hodin

Kde: Muzeum hraček Hulín, Dr. Stojana 375, Hulín

Za kolik: základní vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč

Nejen ženy a dívky potěší Muzeum hraček v Hulíně. Uvidíte tam totiž hračky z doby od dvacátých let minulého století až do roku 1990. Nově je tam teď také otevřena část v duchu starých časů, kde si můžete prohlédnout třeba starý kredenc, postýlky, nábytek, panenky, ale hlavně kočárky z doby prvorepublikové až do padesátých let. A třeba až po košatiny. V další části se dokonce najdou i muži, k vidění jsou autíčka či jiné modely.