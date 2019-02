Přednáška v rámci cyklu Rozumíme historii?! Firma Baťa - staré téma, nové objevy / podzim 2017

středa 20. 9. 2017 | 17.00 | sál A

Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze

Výsledky a perspektivy výzkumů

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR

V české historiografii hospodářských a sociálních dějin není mnoho témat, která by měla globální potenciál a rezonanci. Právě továrním městům Baťova koncernu byl věnován rozsáhlý výzkum Martina Jemelky a Ondřej Ševečka, který měl ambici poprvé uceleně zmapovat ekonomickou, a především sociální dimenzi baťovského podnikání v době jeho dynamické zahraniční expanze. Transfer podnikatelského systému byl sledován ve značně odlišných politických a ekonomických souřadnicích devíti evropských zemí, v nichž bylo založeno šestnáct továrních měst koncernu Baťa, a to v dramatické době od konce dvacátých do konce čtyřicátých let, kdy Evropa prošla krizí ekonomického liberalismu a parlamentní demokracie a etapou totalitárních a autoritářských režimů ústící ve vznik železné opony a konstituování východního bloku. V rámci prezentace bude badatelský projekt stručně představen a v diskusi s autory reflektovány jeho výsledky sumarizované v nedávno vydané knize Tovární města Baťova koncernu (Academia, Praha 2016).