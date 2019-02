Traktoriáda 2018 v Halenkovicích

Spolek přátel neobvyklých věcí se rozhodl uspořádat světově unikátní akci – TRAKTORIÁDU HALENKOVICE 2018.

Záměrem pořadatelů je zprostředkovat setkání stavitelů a uživatelů všech rozmanitých strojů, hlavně amatérsky postavených. Různé kůlny, dílny a stodoly ukrývají neuvěřitelné technické klenoty, které si zaslouží svůj obdiv a musí být objeveny veřejností technických nadšenců. Akce se bude pořádat na počest všech amatérských stavitelů traktorů, sekaček, dopravních prostředků, jiných originálních a neobvyklých strojů.

Neváhejte, nestyďte se, a pokud máte k dispozici jakýkoliv amatérský nebo profesionální stroj přijeďte se s ním ukázat na nové sranda akci TRAKTORIÁDA HALEKOVICE 2018.

Program:

1) Sjezd všech traktorů a ostatních strojů v doprovodu jejich majitelů ve 14 hodin k budově obecního úřadu na Pláňavách.

2) Technická prezentace jednotlivých strojů 14 až 14.30 hodin

3) Spanilá jízda – všechny traktory v řadě za sebou společně přejedou na modelářské letiště na Vrchovici.

4) Na modelářském letišti budou traktory zaparkovány na technické výstavce, kde se stanou předmětem obdivu všech technických nadšenců.

5) Na letišti bude doprovodný program:

- divácká soutěž o TECH-NEJ-STROJ

- doprovodný program ženy – víno – zpěv (pořadatelé si vyhrazují právo změny, možná budou ženy a víno nahrazeny pivem a opékanou klobáskou)

V případě zájmu Vás pořadatelé prosí o předběžnou registraci: Kontaktní osoba: Milan Bieberle, tel. 608 866 312, e-mail milan.bieberle@gmail.com

Registrace je nezávazná a slouží pořadatelům pro zajištění logistického zázemí celé akce.

Registrace proběhne vyplněním jednoduchého formuláře, který Vám bude zaslán po domluvě s panem Bieberlem.

Co by to bylo za akci bez diváků – na modelářské letiště jsou srdečně zváni všichni občané a techničtí obdivovatelé, kteří se rádi podívají a ocení technickou úroveň vystavených strojů.

Text: Milan Bieberle

Pozvání platí i pro majitele profesionálně postavených strojů.

Akce se bude pořádat v sobotu dne 22. 9. 2018 v Halenkovicích.