Truck sraz Zlín

13. ročník přehlídky trucků ve Zlíně a v areálu Kapřín na Březůvkách se skuteční ve dnech 17. – 19. 8. 2018. Těšit se můžete na tradiční přehlídku trucků na ul. Hradská ve Zlíně a spanilou jízdu Zlínem. V areálu Kapřín bude pak na sobotní odpoledne připraven bohatý doprovodný program - soutěže, vystoupení country kapely Pěšáci, RC modely trucků a stavební techniky, soutěže o nejhezčí trucky a ukázky vyprošťovací a odtahové techniky. Do areálu Kapřín bude zajištěna kyvadlová doprava.

PROGRAM

pátek 17. 8. 2018

od 15:00 hodin příjezd trucků do areálu na Březůvkách

17:00 hodin areál otevřen pro veřejnost

19:00 hodin odjezd vybraných trucků do Zlína

od 19:30 hodin vystavení vybraných trucků na ulici Hradská (pod atletickým stadionem, nad Kulturním a univerzitním centrem) v centru Zlína

20:30 hodin večerní spanilá jízda osvětlených trucků Zlínem.



Trasa: ul. Hradská - ve směru: Školní, Tř. T. Bati, Příční, Štefánikova, Osvoboditelů, Kudlov, Březůvky



sobota 18. 8. 2018 - Březůvky, parkoviště "Kapřín"

od 8:00 hodin příjezd trucků do arálu na Březůvkách

od 10:00 hodin otevření areálu na Březůvkách pro veřejnost

odjezd na spanilou jízdu trucků z Březůvek do Zlína a blízkým okolím



Trasa: Březůvky - ve směru: Provodov, Želechovice, Tř. T. Bati, Březnická, Kudlov, Březůvky

kolem 12:00 hodin průjezd kolony trucků centrem Zlína

od 13:00 hodin hlavní program pro truckery, děti a jejich rodiče a širokou veřejnost v Březůvkách v areálu parkoviště "Kapřín", soutěže pro děti i veřejnost, vystoupení country skupiny Pěšáci, RC modely trucků a stavební techniky, soutěže o nejhezčí trucky v několika kategoriích,

vyprošťovací a odtahová technika.



Vstupné na akci (pá–ne)

Dospělí 120 Kč / celý víkend

Děti od 8–12 let 20 Kč / celý víkend

Děti do 7 let (včetně) zdarma