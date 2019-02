Univerzita zve na výstavu k jubilejnímu roku 2018

Na výstavu nazvanou Připomenutí minulosti očima budoucnosti aneb Pohled na jubilejní rok 2018 očima mladých tvůrců zve veřejnost zlínská univerzita.

Studenti a pedagogové Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravili výstavu, která prostřednictvím výtvarného umění připomíná významná jubilea roku 2018. Uskuteční se v atriu Univerzitního centra ve Zlíně a potrvá od 23. 10. 2018 až do konce roku 2018.

„Výstavou chceme vzbudit zájem o podstatu a význam jednotlivých milníků české historie počínaje rokem 1918, prezentovat dějiny z pohledu mladých tvůrců a působivou formou posílit jak u studentů, tak u veřejnosti jejich národní uvědomění,“ uvedla děkanka doc. Irena Armutidisová.

Návštěvníci se mohou těšit na sérii dílčích výstav, jež připravili studenti čtyř ateliérů FMK pod vedením svých pedagogů. Ateliér Grafický design se představí originálně zpracovanými grafickými plakáty, ateliér Reklamní fotografie připravil sérii portrétů „Tváře století“, jež ukazují, jak se historické události vepsaly do tváří občanů Zlínska. Nevšedním způsobem zpracovali téma „100 let republiky“ také studenti ateliéru Design oděvu, kteří promítli historické události do svých oděvních kolekcí. Konečně ateliér Design skla představí svítící skleněnou 3D plastiku české národní vlajky.

Výstava je volně přístupná ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Vernisáž se koná 23. října 2018 v 17 hodin.

Místo konání: Atrium Univerzitního centra UTB ve Zlíně.