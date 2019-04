Užijte si deskohraní ve Zlíně

Zveme vás na večer deskových her pro dospělé. Těšit se můžete na pestrý výběr her, na příjemné prostředí v Kafé Zámek a na jistě výjimečnou atmosféru, o kterou se postará zlínská půjčovna deskových her Ludothèque - knihovna her zastoupená Ivetou Brabcovou a organizace Inspirace Zlín, která je zastoupená Věrou Stojarovou.

Večer deskových her se koná v pondělí 13. května 2019 od 19 do 22 hodin, a to v Kafé Zámek ve Zlíně (Soudní 1).

Vstupné je 99 Kč / návštěvníka (vstup od 15 let).

"Kapacita míst je omezená, a proto je nutné vytvořit rezervaci na: info@inspiracezlin.eu anebo info@ludotheque.cz. Akce se zrealizuje jen při dostačném počtu zájemců o hraní," vzkazují pořadatelé.