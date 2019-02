Užijte si s rodinou Zoo Lešnou

Mezi nejnavštěvovanější místa na Moravě bezesporu patří Zoo Zlín a zámek Lešná. Je jedinečným místem, kde mohou návštěvníci vidět zvířata všech kontinentů v přírodě s volným výběhem. Na procházku areálem zlínské zoo se mohou návštěvníci vydat také v doprovodu zkušeného průvodce. Dozví se tak spoustu zajímavých informací o životě vybraných zvířat nebo nakrmí rejnoky. Každou hodinu lze v některém z výběhů pozorovat komentovaná krmení. Otevírací doba je každý den v roce od 8.30 do 18 hodin. Vstupenka do zoo vyjde dospělého na 150 korun, děti do 15 let pak 100 korun.