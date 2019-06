Valašské kumštování ve Valašských Kloboukách

Zveme vás na tradiční a oblíbené Valašské Kumštování.

KDY: 19. – 22. června

KDE: Dolní náměstí Valašské Klobouky

Zváni jsou všichni příznivci dobrého umění a kvalitní muziky. Řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci budou od středy do soboty tvořit svá díla pro potěšení návštěvníků Valašského kumštování. Součástí je samozřejmě i bohatý doprovodný kulturní program. Například v pátek 21. června si můžete užít kapelu Hluchý dovrat, Schelinger revival či třeba Šamat. Stejně jako předchozí roky jsou i letos vyhlášeny soutěže Sochy do města a Obrazy do města. Řezbáři budou vyřezávat sochy tentokrát na téma: Život na dědině.

Program:

STŘEDA 19. červen 2019

/areál VPC/

10:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla

18:30 – 20:00 HUP (rock)

20:00 – 22:00 VANESA HARBEK (Blues rock) – Argentina

ČTVRTEK 20. červen 2019



10:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla

18:30 Výstava fotografií – 20 let Valašského kumštování (zahrada MěÚ)

19:30 Vernisáž výstavy – Výtvarný spolek Vincúch, STO Z Ledu ven Děčín a Výtvarníci ze švédského – (Městské Muzeum Valašské Klobouky)

21:00 Vernisáž výstavy – BOHUMIL EICHLER – fotografie (sál VPC)

PÁTEK 21. červen 2019

/dolní náměstí Valašské Klobouky/

09:00 – 19:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla

09:00 – 11:00 Malé dětské Kumštování (areál VPC) -Valášek a CM Lidčan ,FS Klobučánek a CM Klobučánek, DDM Smolina, MŠ Valašské Klobouky, ZŠ Valašské Klobouky

15:00 – 16:30 Folklórní soubor Valášek a CM Kaňúr (Folklór)

16:30 – 18:00 HLUCHÝ DOVRAT (Rock)

18:00 – 18:30 Představení umělců a programu

18:30 – 20:00 SCHELINGER REVIVAL (Rock)

20:00 – 21:30 INTOLERANCE (Rock metal)

21:30 – 23:00 MICHAL AMBROŽ A HUDBA PRAHA (Underground), Praha

23:30 – 01:00 ŠAMAT (Rock)

SOBOTA 22. červen 2019

/dolní náměstí Valašské Klobouky/

09:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla

14:30 – 16:30 Folklórní soubor Klobučan a Klobučánek s CM Klobučan (Folklór)

16:30 – 18:00 CHMURY (Folk rock)

18:00 – 19:30 SOMBREROS (Latin rock)

19:30 – 21:00 SYMBIOZA (Blues rock)

21:00 – 22:00 Vyhlášení výsledku soutěží, slavnostní setkání k 20. výročí Valašského kumštování

22:00 – 24:00 PROGRES 2 (Space rock), Brno

24:00 – 01:30 ZBOŘENÁ ŠOPA (Underground)