Vánoční koncert - Cantica laetitia ve Zlíně

Smíšený pěvecký sbor Cantica laetitia zve na Vánoční koncert, na kterém sboristé zazpívají tradiční oblíbenou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby s orchestrem Collegium Musicum pod taktovkou Josefa Surovíka. Zlínský sbor uvede také skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Gustava Holsta, Ērikse Ešenvaldse a dalších. Jako host na koncertě vystoupí dětský pěvecký sbor Cantica Zlín pod vedením Terezy Surovíkové.

Akce se koná ve středu 26. prosince 2018 od 17 hodin. Místo konání: kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně.

Cena vstupenky v předprodeji: 160 Kč/dospělí, 90 Kč/děti 6–12 let, na místě 190 Kč/dospělí, 90 Kč/děti 6–12 let. Děti do 6 let vstup zdarma. Vstupenky objednávejte na cantica.laetitia@email.cz.