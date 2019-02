Ve Zlíně to rozjedou finští Lordi

Známá nejen svými hororovými kostýmy, ale také hrůznými prvky při svých živelných show plné pyrotechniky na pódiu a ve svých vynikajících hudebních videích je finská hard rocková a melodic heavy metalová kapela LORDI. Na koncert Lordi vyrazili s novým albem na turné “Sexorcism“ a u nás svou monstrózní hororovou show předvedou také ve Zlíně, a to v pátek 9. listopadu od 19.30 hodin v Masters of Rock Café ve Zlíně.

„Navíc svými chytlavými písněmi, chraplavým hlasem zpěváka, skřípavými riffy a hororovými texty se umí tato pětice monster dostat pod kůži, ať už se vám to líbí nebo ne,“ lákají organizátoři na jedinečné vystoupení finské kapely.

Nyní vstupují Lordi do nové éry! Vydávají už devátou studiovku a jak sama kapela uvádí, jedná se o jejich nejkontroverznější album dosud.

Kapela Lordi vznikla roku 1992, od roku 2000 čítá pět členů, kteří se ale už pětkrát změnili. Jsou vítězové Eurovision Song Contest v roce 2006. Jsou známi zejména svými kostýmy inspirovanými hororovými postavami a lyrickými motivy.

Dále vynikají hororovými videoklipy a promyšlenými pyrotechnickými prvky při koncertech.

Jejich největším vzorem je kapela Kiss, díky které vznikl nápad na kostýmy, dále pak Accept, Alice Cooper a Twisted Sister. Z těchto všech kapel plyne jejich styl, a to hard rock a heavy metal 80. a 90. let minulého století. Speciálními hosty evropského turné bude mladá švédská krev FOLLOW THE CIPHER a jako předkapela vystoupí švýcarská temnotou obstoupená čtveřice SILVER DUST.

Vstupenky můžete zakoupit jen na pokladně Masters of Rock Café ve Zlíně.