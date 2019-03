Chcete se naučit háčkovat? Pak přijďte do Žlutavy ve čtvrtek 7. března od 15.30 hodin, a to do tamní knihovny.

"Proběhne tam další háčkování chobotnic. Ty, které by se chtěly naučit háčkovat, přineste si silnější vlnu a háček č. 4. Začneme úplně od začátku - naučíte se držet háček, uháčkovat řetízek, krátký a dlouhý sloupek. Těší se na vás knihovnice," vzkazují pořadatelé.