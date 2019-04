Velikonoční jarmark na náměstí Míru ve Zlíně

Velikonoce jsou tu a s nimi i tradiční Velikonoční jarmark. Řemeslníci a prodejci nabídnou řemeslnické výrobky, velikonoční ozdoby a k jídlu bude spousta dobrot a mnoho dalšího. Nebude chybět ani doprovodný program, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Přijďte si užít velikonoční atmosféru na náměstí Míru ve Zlíně. Jarmark se koná ve středu 17. a ve čtvrtek 18. dubna 2019, a to od 9 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.

PROGRAM:

středa 17. 4.

16 hodin - Jirka Hadaš - velikonoční program

16.30 hodin - Dětský folklorní soubor Bartošáček

17 hodin - Jirka Hadaš

17.45 hodin - Add Gospel

19 hodin - koncert festivalu Neznámá Země 2019 - Ivah Hlas & Norbi Kovács

Během odpoledne od 15 hodin vystoupí KVELB THEATRE s obří veselou slepicí a DDM Astra připraví Velikonoční dílnu, malování na obličej a sportovní aktivity.

čtvrtek 18. 4.

16 hodin - Šeklin - dětská show pro děti

16.45 hodin - Molekula s hostem Jitkou Šuranskou

18 hodin - Fleret a Zuzana Šuláková

Během odpoledne od 15 hodin proběhnou Velikonoční dílny s Mojí dílnou, žonglérský worshop a velikonoční malování na obličej.