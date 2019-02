Vítrholc - koncert na podporu výzvy Více Srdce

Koncert kapely VÍTRHOLC na podporu sběru zrcátek pro výzvu Více Srdce pro Václava Havla. Akce se koná v pátek 19. října 2018 od 20 hodin, místo konání: Sokolka Luhas Vegas klub v Luhačovicích (Masarykova 228, 763 26 Luhačovice)

Vstupné: zdarma / ideálně zrcátko

VÝZVA:

Milí přátelé,

před necelými sedmi lety zemřel prezident Václav Havel. Po jeho smrti 18. 12. 2011 zaplavilo náměstí a další pietní místa naší země množství svíček, které lidé spontánně zapalovali na uctění jeho památky. Tehdy vznikl nápad odlít z vosku těchto svíček objekt otevřeného Srdce pro Václava Havla, do kterého může každý vstoupit. Po měsících putování bylo Srdce v roce 2013 natrvalo vystaveno v prosté a důstojné instalaci v kamenném sklepení zámku v Litomyšli.

Od té doby se těší zájmu veřejnosti, pořádají se zde ve výročích besedy a jiné akce, přibývá lístků se vzkazy. Žije svým životem a připomíná, že lidé, kteří si tvrdošíjně myslí, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, tu stále jsou. Ať je tento výrok jakkoliv bláhový, ačkoliv je považován za patetický výkřik, ač je v podstatě nesplnitelný, přesto má smysl. Je to jednoduchá idea, jejíž naplňování udržuje čisté svědomí a vede ke slušnému životu. Symbolem a vlastně hmotným důkazem široce založené víry v tuto ideu je právě objekt Srdce pro Václava Havla.

Cítíme, že se česká společnost v posledních letech proměnila – zhrubla, vytrácí se z ní slušnost, soucítění, z politiky se stala špinavá věc ovládaná divnými zájmy. Zjednodušeně řečeno ze společnosti se vytrácí srdce pro Václava Havla. Proto my, autoři plastiky a autor instalace jsme se rozhodli pro její aktualizaci. Nazýváme ji „Více Srdce pro Václava Havla“. Chceme, aby se objekt Srdce donekonečna odrážel v množství drobných zrcátek, abychom se v těch zrcátkách viděli i sami, aby se prostor sklepení stal obráceným krystalem, v jehož středu bude to Srdce a my.

Tato iniciativa je spojena s výzvou. Věnujte nám malé osobní zrcátko. Všichni jej máme někde doma. Za stovek Vašich zrcátek sestavíme řečený krystal. Pokud se nám jich sejde dostatečný počet, bude to znamenat, že je stále dost lidí, kteří mají srdce pro Václava Havla a pravdě a lásce naroste sebevědomí. Jestli se to stane takto, máme v plánu obnovenou instalaci Srdce otevřít v říjnu tohoto roku, tedy v měsíci kdy se narodil Václav Havel a samostatný stát.

Srdečně děkují autoři: Josef Pleskot, Roman Švejda, Lukáš Gavlovský