Dům kultury Vizovice srdečně zve 2. července 2018 v 17 hodin na vernisáž výstavy fotografa Petra Jaroně do výstavních prostor Informačního centra. Výstava bude otevřená po. pá. 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30, so. – ne. 10:00 – 14:00 a potrvá do 31. 8. 2018.