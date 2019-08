VOZY STAR RALLY HISTORIC VE ZLATÉM JABLKU

Výstava závodních aut ve Zlatém jablku prochází první obměnou. Dva týdny před začátkem 49. ročníku Barum Czech Rally Zlín se zde představují vozy z 80. a 90. let, které avizují závod Star Rally Historic. Otevírá se také fan shop se vstupenkami a suvenýry. Program doplňuje soutěž o atraktivní ceny spojené s Barumkou. Doprovodná výstava, která k blížící se Barum Rally probíhá v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko, pokročila k novějším exponátům. Až do 11. srpna zde parkují tři automobily ze soutěže Star Rally Historic, v níž závodí vozy vyrobené do roku 1996. Zastupují je německé značky BMW a Mercedes-Benz a český prototyp MTX. K vidění budou opět týden, poté je už nahradí soudobé závodní speciály. Permanentky a upomínkové předměty s motivem rally lze také zakoupit ve stánku v přízemí Zlatého jablka, otevřený je denně od 10 do 19 hodin.