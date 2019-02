Výšlap na hrad Lukov pro děti i mladé aneb pomodleme se společně. Akce se koná v sobotu 30. září od 9.30 hodin, kdy je sraz účastníků před kostelem v Kašavě. Co zabalit do batohu: pití, špekáčky, pláštěnku, propisku, dobrou náladu. Na co se můžete těšit: krásná procházka naším okolím, hry, zábavné plnění úkolů, opékání špekáčků a mše na hradě Lukov.