Výstava absvolventů výtvarného oboru v Napajedlích

Muzeum Napajedla ve spolupráci se Základní uměleckou školou Rudolfa Firkušného srdečně zvou na Výstavu absolventů výtvarného oboru.

Výstava závěrečných absolventských prací patnácti výtvarníků z výtvarného oboru Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného.

Devítiletá docházka ve výtvarném je ukončena absolventskou prací. V ní žák - absolvent předvede vše, co se naučil v průběhu 9 let. Vybere si námět, vytvoří návrh, ten pak převede do závěrečné kompozice a tu ztvární v technice mu nejmilejší. Vzniklou práci adjustuje a tím ji připraví k prezentaci. Jak se to povedlo letošním absolventům?

Pod vedením E. Slámy:

Horecká Alena, Jadrníčková Amelie, Maňásková Denisa, Šidlík Jakub, Šimoníková Eliška, Škopíková Michaela, Škrabalová Kateřina, Švancerová Michaela, Vanderková Veronika, Velísková Adéla



Pod vedením I. Kotáskové:

Mikulková Marcela, Žálková Zuzana

Pod vedením M. Liškové:

Marcaníková Lenka

Pod vedením J. Válkové:

Kohnová Pavlína, Mikulková Veronika

Výstava se koná od 31. května do neděle 10. června v Muzeu Napajedla.