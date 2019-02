Výstava betlémů ve Hvozdné

Ani letos nemůže v předvánočním programu ve Hvozdné chybět výstava betlémů. Čeká Vás spousta novinek, ukázky lidových řemesel, výrobky chráněných dílen a samozřejmě betlémy všech velikostí, tvarů a barev. Těšíme se na Vás o prvním adventním víkendu od 1. do 3. prosince 2017 v divadle ve Hvozdné.

Nebudou chybět ukázky řemesel, výrobky chráněných dílen, adventní a vánoční dekorace v aktuálním trendu, a také něco dobrého k občerstvení.

Výstava je otevřena v pátek 1. prosince od 17 do 20 hodin, v sobotu 2. prosince od 9 do 19 hodin, v neděli 3. prosince od 8 do 16 hodin.