Výstava Dřevo jako malované ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo novou výstavu nazvanou Dřevo jako malované z vlastní sbírky, která představí soubor malovaného nábytku z tradičních venkovských interiérů. Během Vánoc bude součástí výstavy i unikátní papírový malovaný betlém z přelomu 19. a 20. století. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 29. listopadu v 17 hodin a k vidění bude v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT do 15. ledna 2019.

„Výstava nabídne srovnání vybavení venkovských domácností, především z regionu Podřevnicka, s tehdejším vybavením městských interiérů v duchu folkorismu. Vlastní nábytkovou část výstavy doplní ukázka malovaných hodin švarcvaldek a dřevěných malovaných hraček ze sbírek muzea,“ uvedla Alena Prudká, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Součástí vystavy budou informační panely, ze kterých se návštěvníci dozvědí o funkci a významu výzdoby nábytku v tradičním venkovském interiéru.

V předvánočním čase bude výstava doplněna tradičními mikulášskými a vánočními artefakty ze sbírkového fondu muzea.

Mimořádným exponátem výstavy bude nová akvizice muzea, papírový ručně malovaný betlém z Ústí nad Orlicí. „Východní Čechy patří k starým tradičním betlemářským oblastem. Malováním betlémů se zabývaly známé betlemářské rodiny a ústeckoorlické betlémy jsou považovány za umělecky cenné. Vystavený betlém pochází z posledního desetiletí 19. a počátku 20. století a obsahuje celkem 192 figurek od přinejmenším tří významných ústeckoorlických betlemářů,“ doplnila kurátorka výstavy.

Výstava je otevřená od 30. listopadu 2018 do 15. ledna 2019, a to denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.