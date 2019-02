Výstava fotografií Jindřicha Štreita a jeho studentů „Nechci tě ztratit“

Soubory fotografií čtyř autorů budou od poloviny listopadu k vidění v Galerii Václava Chada na zlínském zámku. Svou tvorbu zde předvede prof. Jindřich Štreit a tři jeho studenti z opavské univerzity, Ivana Šestáková, Petra Ocelková a Dominik Bachůrek. Všechny spojuje téma lidí a jejich vzájemných vztahů. Výstava s názvem „Nechci tě ztratit“ bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin a potrvá až do 6. ledna 2019. Nová výstava v Galerii Václava Chada ve Zlíně seznámí své návštěvníky s fotografickou tvorbou prof. Jindřicha Štreita a jeho studentů působících na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Jindřich Štreit, uznávaný dokumentární fotograf a pedagog, se představí souborem fotografií „Ze tmy na světlo“, které se věnují mapování duchovní služby v českých věznicích. Také všichni tři Štreitovi studenti ve vystavované tvorbě zachycují lidi, zejména ale rodinu, rodinné a partnerské vztahy. Ivana Šestáková se zabývá psychologickými portréty, její soubor „Matka“ dokumentuje vztah čtyř dětí k jejich matce. Petra Ocelková pracuje s neobvyklými mezilidskými vztahy s individuálním příběhem. Vystavované fotografie „Jedna, dvě,…“ návštěvníkům přiblíží vzájemný vztah dvou partnerek, a to subjektivním pohledem autorky. Dominik Bachůrek pro zlínskou výstavu vytvořil soubor „První muž“, v němž se odráží jeho osobní a důvěrný vztah s otcem. Provázanost interpersonálních vztahů, které se postupně utváří a vzájemně se ovlivňují, si autor uvědomil zejména po narození vlastní dcery. Tehdy se ocitl sám v roli otce, prvního muže. Expozice je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 15. listopadu 2018 do 6. ledna 2019. Otevírací doba je od úterý do neděle od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Moderovaná diskuse a setkání s autory proběhne ve čtvrtek 22. listopadu v 18 hodin.