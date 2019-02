Výstava holubů a prodejných králíků ve Žlutavě.

Akce se koná za každého počasí v pátek 6. 7. od 12 do 20 hodin, v sobotu 7. 7. od 8 do 20 hodin a v neděli 8. 7. od 8 do 15 hodin v prostorách farmy Žlutava.