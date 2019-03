Výstava „Hranoly a válce“ Václava Ciglera a Michaela Motyčky na zlínském zámku

Společnou tvorbu sklářského výtvarníka Václava Ciglera a architekta Michala Motyčky představí galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Instalaci skleněných objektů s názvem „Hranoly a válce“ zahájí slavnostní vernisáž za účasti Václava Ciglera a Michala Motyčky ve čtvrtek 28. března v 17 hodin. Výstava pak potrvá až do 17. května, kdy bude součástí Galerijní a muzejní noci. Detailní vhled na dílo obou autorů mohou zájemci získat také na komentované prohlídce výstavy vedené kurátorkou Silvií Stanickou. Uskuteční se ve středu 24. dubna v 17 hodin. Druhá komentovaná prohlídka je pak součástí Galerijní a muzejní noci v pátek 17. května v 19:30 hodin. Expozice „Hranoly a válce“ je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je od 28. března do 17. května 2019, vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, na jiné termíny se lze domluvit individuálně na tel. č. 602 560 020. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. V rámci Galerijní a muzejní noci bude v pátek 17. května galerie otevřena od 19:00 do 24:00 hodin a vstup bude zdarma.