Výstava „Mezi křehkostí a monumentalitou“

Sochařské práce i kresby jedné ze stěžejních českých sochařek Zdeny Fibichové vystaví Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Expozici „Mezi křehkostí a monumentalitou“ otevře slavnostní vernisáž na nádvoří zámku ve čtvrtek 23. května 2019 v 17 hodin. Výstava je součástí doprovodného programu 59. ročníku Zlín Film Festivalu, v jehož průběhu se uskuteční také komentovaná prohlídka s její kurátorkou, a to v neděli 26. května v 16 hodin. Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je od 24. května do 8. září 2019. Během Zlín Film Festivalu bude otevírací doba denně od 9:00 do 17:00 hodin. Poté až do 31. července vždy od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 hodin. Od 1. srpna do 8. září bude otevřeno vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je 50 Kč.