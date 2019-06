VÝSTAVA MOJE TĚLO VE ZLATÉM JABLKU

Unikátní výstavu pro zvídavé děti si od 5. do 21. července připravilo obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Díky ní si mohou malí návštěvníci vyzkoušet roli lékařek a lékařů a hravou formou objevovat, jak fungují jednotlivé orgány lidského těla. Interaktivní výstava Moje tělo se ve Zlíně představí vůbec poprvé a bude otevřena denně od 10 do 18 hodin. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezen a proto je k návštěvě nutná registrace předem. Vstup je zdarma. Expozici je možné navštívit denně od 10 do 18 hodin, skupinky dětí vyrazí za poznáním v každou celou hodinu a jejich objevná výprava potrvá asi 40 minut. Počet míst je omezen a proto je nutná registrace předem, buď online na mojetelo.reenio.cz nebo na místě u hostesky. Účast je pro všechny děti bezplatná. Akce je vhodná pro skupinky i jednotlivce.