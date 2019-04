Místa utrpení, smrti a hrdinství. To je název výstavy, kterou můžete vidět od 3. do 30. dubna 2019 ve výstavních prostorách informačního centra Domu kultury Vizovice (Masarykovo náměstí 1008, Vizovice). Expozice pojednává o vězních z českých zemí v nacistických koncentračních táborech.

Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 12.30 do 16.30 hodin.