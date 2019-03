Výstava obrazů Slavoje Kovaříka ve Zlínském zámku

Zveme vás na retrospektivní výstavu obrazů Slavoje Kovaříka, studenta baťovské Školy umění. K vidění je v Galerii Václava Chada na zlínském zámku. Je zaměřena zejména na tvorbu z 50. a 60. let minulého století a některá Kovaříkova díla jsou veřejnosti zpřístupněna vůbec poprvé.

Slavoj Kovařík Školu umění navštěvoval v letech 1939–1941 a přátelil se mimo jiné i s Václavem Chadem. V 50. letech se autor věnoval malování krajin a zátiší, a to svým vlastním způsobem, inspirovaným kubisty Picassem a Fillou. V 60. letech jej zaujala města a civilizační problematika, častým tématem je například rodná Olomouc. Na přelomu 60. a 70. let pak tvořil koláže, dekoláže a asambláže. A právě ty tvoří společně s obrazy z 50. let jádro zlínské retrospektivní výstavy.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je do 17. března, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin, prohlídku v sobotu je možné domluvit individuálně na tel. č. 602 560 020. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč.

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.