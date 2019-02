Výstava ovoce zeleniny a květin se koná v Klubu obce Zábraní v Tlumačově. Občerstvení je zajištěno, součástí akce je také soutěž o nejlepší jablíčko Tlumačova. Výstava je otevřena v sobotu 30. září od 14 do 18 hodin, v neděli 1. října od 10 do 17 hodin a v pondělí 2. října od 8 do 11 hodin (pro školy a školky).