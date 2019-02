Máte rádi panenky? Pak si nenechte ujít Výstavu sběratelských panenek, která se koná od 26. října 2018 do 23. listopadu 2018 v Městském muzeu Valašské Klobouky. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné je 69 korun za dospělé, jinak za 39 korun.