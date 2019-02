Výstava v Napajedlích se věnuje penězům

U příležitosti 100 let české měny bude probíhat v Muzeu Napajedla výstava nesoucí název Zmatené peníze z dílny Regionálního muzea v Litomyšli. Interaktivní numizmatická výstava se bude věnovat platidlům států vznikajících po první světové válce a zejména zmatkům a kuriozitám, které tato doba přinesla.

Návštěvníci se seznámí s více než 250 papírovými platidly různého druhu i s tématy z let 1803 až 1924 (drtivá většina z první světové války a let těsně po ní).

Zastoupeny budou peníze z Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Ruska, Itálie, Francie, Černé Hory, Rumunska a především Německa. Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program, který umožní vytvořit si vlastní měnu, vyzkoušet si skládačky a kostýmy nebo si zahrát tematické společenské hry.

→ Slavnostní zahájení vernisáží proběhne ve čtvrtek 21. 2. v 19 hodin ve výstavním sále Muzea Napajedla

→ V průběhu vernisáže jsou všechny stálé expozice Muzea Napajedla přístupné zdarma

→ Výstava bude trvat od 21. 2. - 24. 3. 2019. Otevřena je v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a o d 13 do 17 hodin, v neděli od 14 do 18 hodin.