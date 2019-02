Výstava Všechny cesty vedou do Obchodního domu Baťa

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo novou výstavu, která je věnovaná významné budově zlínské historie a je připomínkou 125. výročí založení firmy Baťa. „Panelová část je sestavena z fotografií výkladních skříní Obchodního domu Zlín z let 1935 až 1945, které jsou doplněny texty převzatými z publikace „Baťovský prodavač“, citacemi z dobového tisku a informacemi o baťovské prodejní síti a obchodním domě Baťa,“ uvedla jedna z kurátorek výstavy Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Výstava koresponduje s nedávno dokončenou rekonstrukcí budovy, jejíž současný vzhled se po desítkách let opět přiblížil tomu původnímu. Vystavu je možné vidět ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně, a to do 2. června 2019. Otevřena je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Součástí výstavy budou také vitríny, ve kterých budou moci návštěvníci vidět baťovskou obuv aranžovanou ve stylu typickém pro firmu Baťa i nezbytnou reklamní kulisu první republiky, sloup s tištěnou reklamou.