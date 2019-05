VÝSTAVA Z POHÁDKY DO POHÁDKY VE ZLATÉM JABLKU

Vzácné kostýmy z českých filmů ze sbírky Barrandov Studia budou až do 1. června 2019 k vidění ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. Unikátní expozice s názvem Z pohádky do pohádky aneb cestování napříč filmem je součástí doprovodného programu 59. Zlín Film Festivalu. Od úterý 14. května budou mít návštěvníci Zlatého jablka možnost prohlédnout si kolekci filmových šatů a kostýmů ze známých českých filmů a pohádek, které pochází z unikátních sbírek kostýmů a rekvizit Barrandov Studia – jedněch z nejstarších, největších a nejvyhledávanějších filmových studií v Evropě. Na výstavě nebudou chybět například kostýmy z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z filmu Dívka na koštěti, seriálu Návštěvníci nebo oblíbeného českého filmu Zítra vstanu a opařím se čajem. Velkým lákadlem pak bude sbírka kostýmů z filmu Tři veteráni, která patří do Národního kulturního dědictví ČR. Kostýmní expozice Z pohádky do pohádky aneb cestování napříč filmem ve zlínském Zlatém jablku potrvá od 14. května do 1. června 2019.