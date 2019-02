Z Fryštáku na kole do Kelče

37 kilometrů dlouhá cyklotrasa vhodná pro silniční kola začíná v obci Fryšták. Odtud vede tři kilometry dlouhá asfaltová cesta do obce Lukova, kde je možné navštívit zříceninu stejnojmenného hradu. Odtud vede trasa dále do obce Kašava, kde se nachází přírodní studánka s pitnou vodou. Dál pokračuje přes obec Držkovou až do horského sedla Troják. Cesta pokračuje 10 kilometrů do obce Rajnochovice a odtud mírné dvoukilometrové stoupání až do obce Podhradní Lhota. Poté následuje sjezd do Kunovic a 5 kilometrů dlouhý cílový úsek do obce Kelč.