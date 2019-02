Z Otrokovic přes Zlín do Vizovic

Příjemná trasa vedoucí podél řeky Dřevnice. Stezka je dlouhá 30 kilometrů, ale není náročná. Navíc jsou podél ní vybudovaná odpočívadla. Vyjíždí se z Otrokovice proti proudu Dřevnice až ke kruhovému objezdu. Odtud se místní komunikace napojí na cyklostezku vedoucí až do Zlína-Prštného. Zde je nutné ostře odbočit vlevo a pokračovat až ke křižovatce s ulicí Mladcovskou. Trasa pokračuje přes Čepkov po břehu Dřevnice do Příluk. Pak je třeba přejet průmyslovou zónu, projet Želechovice nad Dřevnicí a obec Lípu a po staré cestě zamířit do Zádveřic a do Vizovic. V posledním úseku je třeba dbát maximální opatrnosti. Ve Vizovicích stojí za shlédnutí zámek a také destilérka Rudolfa Jelínka.