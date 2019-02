Zámek slaví výročí republiky výstavou Člověk / město 1918 / 2018

V souvislosti se stoletým výročím republiky představuje zlínský zámek tematickou výstavu spojenou s proměnami města a jeho obyvatel. Hlavní část expozice bude věnována vývoji města v historickém kontextu. Dobové fotografie doplní exponáty soudobé výtvarné scény.

Výstava Člověk / město 1918 / 2018 se skládá ze tří částí. Venkovní panely vytváří průhled historií města Zlína od roku 1918 do současnosti. Další částí je expozice fotografických snímků Rudolfa Červenky vystavených na koridoru třetího patra zámku.

„Snímky Rudolfa Červenky lze vnímat jako dokument historické doby normalizace a pohled na všední život tehdejšího obyvatele Zlína,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek Martin Pášma a dodává: „Hlavní část expozice umístěná v prostorách třetího patra představí dobové fotografie zachycující historii Zlína. Na fotografie budou navazovat exponáty zabývající se tématem člověka, města a také jejich vzájemné interakce.“

Návštěvníci budou mít možnost spatřit mimo jiné díla významných českých umělců, jakými jsou Emil Filla, Dalibor Chatrný či Svatopluk Slovenčík. Zejména budou zastoupeni umělci působící ve Zlíně, například Vincenc Makovský, Alois Fišárek a ze současných umělců Martin Čada.

Výstavu připravilo statutární město Zlín společně se společností Zlínský zámek o.p.s. a je přístupná veřejnosti od 12. října do 18. listopadu 2018, a to vždy od úterý do pátku v čase od 14. do 17. hodiny, o víkendu od 10. do 17. hodiny.

Vstupné činí 50 Kč.