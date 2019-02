Závod horských kol v Napajedlech

Premiérový ročník závodu horských kol XC Cup Napajedla 2017 se uskuteční v sobotu. Ten se pojede zčásti v centru Napajedel, ale také v přilehlém lesoparku a po polní cestě na okraji města. Jeden okruh měří 5 kilometrů a má převýšení 120 metrů. Elitní kategorie a muži do 23 let ho absolvují celkem šestkrát. To znamená, že na trati zpestřené kostelními schody, technickými pasážemi v lesoparku a několika náročnými stoupáními stráví 30 kilometrů. Ženy poměří síly v 20kilometrovém závodu.

Start všech kategorií je před Klubem kultury Napajedla. Na stejném místě je také cíl. Elitní kategorie, jejíž vítěz obdrží 4000Kč, uslyší startovní výstřel v 16 hodin. Ženy odstartují už ve 13 hodin. Nejlepší z nich si odveze 2500Kč. Zázemí napajedelského bikerového podniku bude za Novým Klášterem. V těchto prostorách se bude konat i vyhlášení vítězů.

Program závodu XC Cup Napajedla 2017:

Odrážedla (8.45). Mladší žáci, mladší žákyně (9). Starší žáci, starší žákyně (9.50). Kadeti, kadetky (10.50). Junioři, juniorky (12). Ženy do 23 let, ženy do 39 let, ženy nad 40 let (13). Muži od 23 let, muži do 39 let, muži do 49 let a muži nad 50 let (14.30). Muži Elita, muži do 23 let (16).