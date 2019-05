ZAZPÍVEJ MI FILM S PAVLEM ŠPORCLEM

Cesta kolem filmového světa za 80 minut. Tak by se dal shrnout připravovaný hudební večer plný hvězdných melodií a improvizace s názvem Zazpívej mi film, který se již podruhé bude konat v rámci doprovodného programu 59. ročníku Zlín Film festivalu. Speciálním hostem Filipa Tellera, moderátora večera, bude světově proslulý houslový virtuos Pavel Šporcl. Vstupenky na tento hudební večer jsou už v předprodeji. Jedinečná koncertní talk show, která se uskuteční ve zlínském Kongresovém centru v úterý 28. května 2019 ve 20 hodin, bude věnovaná filmovým a seriálovým melodiím a zazní během ní hity z filmů Tenkrát na Západě, Fantomas, Kmotr, Schindlerův seznam, Madagaskar, Piráti z Karibiku, Sandokan, Mrazík a mnoha dalších. Živá kapela pod vedením Zdeňka Krále zahraje i písně Voskovce a Wericha a také se spolu s ní diváci vypraví do světa fantazie na Tajuplný ostrov či krajiny Pána prstenů. To vše bude prokládat speciální koncertní talk show, kterou diváky provede moderátor večera Filip Teller. Jeho speciálním hostem bude houslový virtuos se světovým renomé Pavel Šporcl. Zájemci o tento netradiční hudební večer, který bude probíhat pod režijním a dramaturgickým vedením Hany Mikoláškové, si mohou zakoupit vstupenku v ceně 399 Kč už nyní v předprodeji, a to ve festivalovém e-shopu: https://nakup.zlinfest.cz/. 59. ročník Zlín Film festivalu odstartuje ve Zlíně 24. května 2019 a potrvá do 1. června 2019. Jeho nosným tématem je letos objevování a poznávání, které je ústřední myšlenkou filmového i doprovodného programu.