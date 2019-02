Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd. K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo již dávno vymyšleno? Příběh se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.

Hrají: O. Vízner, Otakar Brousek ml. aj.