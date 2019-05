Unikátní výstava mapující dílo malíře a ilustrátora Bohumila Konečného bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. května v 17 hodin na nádvoří Zlínského zámku. Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného představí okolo 150 originálních děl, především ilustrací dobrodružné literatury a maleb krásných žen. Výstava je součástí doprovodného programu 59. ročníku Zlín Film Festivalu a potrvá až do 31. července 2019. Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy proběhne 24. května v 17 hodin. V dubnu 2018 uplynulo 100 let od narození Bohumila Konečného, výjimečného malíře a ilustrátora 2. poloviny 20. století. Výstava s názvem Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného představí návštěvníkům zámku ve Zlíně na sto padesát děl tohoto znovu objeveného malíře, a to především ilustrace dobrodružné literatury a maleb krásných žen. Výstava na Zlínském zámku potrvá až do 31. července 2019. Přístupná je ve 2. nadzemní podlaží zámku vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Během Zlín Film Festivalu je otevírací doba denně od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky s kurátorem výstavy Janem Hosnedlem proběhnou 24. května, 19. června a 31. července, vždy v 17 hodin. Vstupné na výstavu pro dospělé činí 100 Kč, snížené 60 Kč, rodinné vstupné je za 240 Kč.