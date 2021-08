V České republice jsou úrazy dětí časté. Ve srovnání se zeměmi, kde je rozvinutá prevence (například Švédsko), jsou počty bohužel až dvojnásobné. K nejčastějším poraněním přitom dochází v letních měsících. Děti získají více volnosti, nejsou tolik pod dozorem učitelů nebo rodičů.

Lítání venku patří k odpočinku, zrovna tak jízda na kole nebo cachtání v rybníku u babičky. Nástrahy však číhají téměř všude. Někdy zkazí zábavu štípnutí od včely, odřené koleno nebo zhmožděnina. Jindy mohou být úrazy závažnější, třeba zlomeniny nebo poranění hlavy.

Než vyjdete na výlet nebo na chatu a dáte dětem více volnosti, poučte je. Pokud už k nějaké lapálii dojde, v klidu a s rozvahou dítě ošetřete.

Pohmožděniny, zlomeniny

Dochází k nim nejčastěji při honičce, pádu z prolézačky, jízdě na kole nebo na bruslích, ale také na trampolíně či nafukovacím hradě. V lepším případě může jít jen o pohmožděniny, vymknutý kotník, naražené koleno nebo výron.

Přiložte na místo chladivý obklad, třeba ponožku namočenou v blízkém potůčku, doma pomůže octová voda. Končetinu zpevněte pružným obinadlem.

Máte podezření, že jde o zlomeninu a jste na výletě daleko od jakékoli pomoci? Využijte rovné klacky přiměřené délky, obalte je pro změkčení třeba šátkem či kapesníkem a vytvořte z nich dlahu, kterou končetinu zpevníte. Malého maroda dopravte co nejdříve k lékaři, který pod rentgenem ověří stav kostí.

Jak volat první pomoc?



Univerzální číslo na záchranáře je 112, zdravotníci mají 155. Lékaři doporučují komunikovat s dispečinkem pomocí hlasitého odposlechu a při tom dále ošetřovat malého pacienta. Můžete si také do mobilu stáhnout aplikaci Záchranka, díky které záchranáře jednoduše kontaktujete stisknutím červeného tlačítka. Telefon odešle informaci o vaší poloze a zároveň vytočí dispečink. Jejím prostřednictvím můžete kontaktovat i horskou službu.

Štípance a kousnutí

Po štípnutí ovádem, včelou, vosou či jiným hmyzem pokožka oteče a zčervená, přidá se svědění a někdy i bolest. Otok stačí zmírnit studeným obkladem a natřít gelem s chladivým efektem. Využít lze i ověřené lidové recepty z kuchyně, například přiložit plátek cibule. V případě horších projevů podejte antihistaminika.

Pozor! Dítě může být na bodnutí včelou alergické, v tom okamžiku jde o život, volejte hned rychlou záchrannou službu.

Během procházky v přírodě může dítě vzácně uštknout zmije. Ránu ihned vydezinfikujte a nechte volně krvácet, aby se vyčistila. Nikdy postiženou končetinu nezaškrcujte, pouze ji znehybněte dlahou. V místě kousnutí se nejspíš objeví bolestivý otok, nebo i puchýře, může být cítit mravenčení, ale i křeče. V každém případě dítě okamžitě dopravte k lékaři. Nemělo by se přitom moc hýbat, takže jste-li v přírodě, zhotovte improvizovaná nosítka nebo ho neste na rukou.

Najdete-li přisáté klíště, okamžitě ho vyndejte. Podle nejnovějších poznatků právě rychlost odstranění rozhoduje o případné (ne)nákaze lymskou boreliózou či klíšťovou encefalitidou. Způsob vyndání údajně není tolik důležitý. Místo nakonec vždy ošetřete dezinfekcí, nejlépe jódovou tinkturou. Pokud zůstane kousek klíštěte v ráně, vyhledejte lékaře, který zbytek vytáhne.

Popáleniny

K popálení může dojít u táborového ohně, ale také při převrhnutí kotlíku s vřící vodou. Pro tyto případy si pamatujte několik zásad. Ochlaďte popáleninu proudem studené vody. Nikdy netrhejte textilii, která se přilepila ke spálenému místu. Nikdy nepropichujte puchýře, pouze je překryjte čistou gázou. Při větších popáleninách vyhledejte lékaře.

Častým jevem jsou také spáleniny od sluníčka a i zde může dojít na puchýře. Platí, že nejlepší ochranou je lehký oděv a kšiltovka. Důležité je také pravidelné mazání opalovacími přípravky s vysokými UV filtry, a to nejen u vody, ale i na výletě v horách. Při koupání můžete využít jejich voděodolnou variantu. Večer pak lehce pokožku osprchujte a namažte hydratačním, nejlépe chladivým gelem s aloe vera a panthenolem. Když už dojde na spáleniny, namočte ručník do studené vody, nikoliv ledové, a přikládejte ho na postižená místa.

Úpal a úžeh

Při úžehu se jedná o přehřátí mozku během dlouhodobého pobytu v tropických teplotách, které už ani u nás nejsou ničím výjimečným. Důležité je proto nosit kšiltovku nebo klobouček, dostatečně pít a omezit pobyt na přímém slunci hlavně přes poledne.

Naopak úpal je celkové přehřátí organismu, ke kterému dochází v prostorách s vysokými teplotami, při nedostatku čerstvého vzduchu a omezeném pití, problémem může být také neprodyšný oděv. Následkem toho dochází k dehydrataci, kdy tělo není schopné vydat potřebné množství potu pro jeho ochlazování. Ohrožené jsou obézní děti a ty, které trpí onemocněním srdce.

Příznaky jsou u úpalu i úžehu podobné – dostaví se bolest hlavy, nevolnost, může se přidat horečka a zvracení. Úpal se navíc může projevit zmateností, zrychleným dýcháním a křečemi, úžeh pak ztuhnutím šíje, jako při zánětu mozkových blan.

V obou případech je nutné postiženého ochladit. Odveďte ho na chladné místo s čerstvým vzduchem, můžete ho položit a nechat zdvižené končetiny, uvolněte mu oděv. Na hlavu přikládejte studené obklady a podávejte dostatečné množství tekutin. Doporučuje se i chladná (nikoliv studená) koupel. V případě vážného stavu volejte lékaře.

Krvácení

Odřená kolena či lokty k prázdninám zkrátka patří. Stejně tak jako drobná říznutí nožem třeba při vyřezávání lodičky z kůry.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Krvácející ránu vždy omyjte pod proudem studené vody a odstraňte případné nečistoty jako jsou třeba zbytky štěrku. Vydezinfikujte ji, pokud máte, přidejte zásyp a nakonec přiložte náplast nebo obinadlo. Ošetřená rána by se do dvou dnů měla začít hojit. Pokud však sledujete, že dále červená nebo hnisá, vyhledejte raději lékaře.

Děti se také při honičkách často srazí a může dojít ke krvácení z nosu. Dříve se radilo zaklonit hlavu, ale tak se mohla krev v dutinách srážet. Proto dítěti hlavu předkloňte a lehce na tři minuty stiskněte nos prsty. Na kořen nosu a zátylek přiložte studené obklady.

Tonutí

Na koupališti, u řeky, u rybníka i u bazénu nespouštějte z dětí oči ani na vteřinu. Podle statistik končí každé druhé tonutí smrtí, přičemž malá batolata se mohou utopit i v nafukovacím bazénku s pěti centimetry vody.

Během záchrany tonoucí dítě dostaňte co nejrychleji z vody. Uložte je na záda a zjistěte, zda dýchá a zda má průchodné dýchací cesty. Pokud nedýchá, volejte záchranáře a zahajte resuscitaci. U dětí se provádí rytmickým stlačováním hrudníku na spodní polovině hrudní kosti rychlostí 100krát za minutu a dýcháním z úst do úst.

Začněte nejdřív pěti vdechy, pokud dítě nereaguje pokračujte stlačováním hrudníku a dalšími vdechy, to vše v poměru 15:2, tedy patnáct stlačení, dva vdechy a tak stále dokola do doby, než přijedou záchranáři.

Nejlepší je prevence



Snaha předejít problémům by měla být vždy na prvním místě. Takže než vyrazíte na dovolenou kamkoliv, přemýšlejte o místě, kam jedete a co by mohlo vaše dítě eventuálně ohrozit. Do hor vybavte dítě kvalitní pevnou obuví, k vodě zase nafukovacími rukávky (jsou jistější než nafukovací kruh). A nezapomeňte na malou cestovní lékárničku, nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat.